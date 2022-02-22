Хабаровчанина обвинили в лжеминировании жилого дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Хабаровска обвинили в лжеминировании жилого дома. Мужчина сам сообщил о несуществующей опасности для постройки на улицы Наречной в полицию. Об этом сообщили в УМВД города.

- Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за угон, грабеж, хранение наркотиков и кражу. В 2019 году хабаровчанин уже был судим за заведомо ложное сообщение об опасности, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На допросе мужчина признался: хулиганить начал после того, как крепко напился и поссорился с женой. Хотел отомстить ей, а в итоге сам попал под статью. Сейчас ему грозит ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет.

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