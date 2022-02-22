Экс-сотрудника ГИБДД из Хабаровского края осудили за взятку магнитолой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровском крае бывшего сотрудника ГИБДД осудили за получение взятки. Однако на суде мужчина так и не признал своей вины, сообщили в прокуратуре региона.
- Судом установлено, что в марте 2021 года полицейский, находясь при исполнении, получил взятку от водителя в виде магнитолы стоимостью 6,5 тысячи рублей, - рассказали в ведомстве.
Взамен мужчина пообещал закрыть глаза на нарушения, обнаруженные при проверке «Урала».
Экс-сотрудника ГИБДД обязали выплатить штраф в 50 тысяч рублей.
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