Экс-сотрудника ГИБДД из Хабаровского края осудили за взятку магнитолой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае бывшего сотрудника ГИБДД осудили за получение взятки. Однако на суде мужчина так и не признал своей вины, сообщили в прокуратуре региона.

- Судом установлено, что в марте 2021 года полицейский, находясь при исполнении, получил взятку от водителя в виде магнитолы стоимостью 6,5 тысячи рублей, - рассказали в ведомстве.

Взамен мужчина пообещал закрыть глаза на нарушения, обнаруженные при проверке «Урала».

Экс-сотрудника ГИБДД обязали выплатить штраф в 50 тысяч рублей.

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