В Хабаровском крае выплаты пенсионерам за вакцинацию продлили до 1 мая. Фото: Telegram-канал «Пулемет Дегтярева»

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял решение продлить срок действия стимулирующей выплаты для пенсионеров, которые вакцинируются от COVID-19. Об этом он сообщил в Telegram-канале «Пулемет Дегтярева».

- Для жителей региона старше 60 лет выплаты будут действовать до 1 мая, - написал Михаил Дегтярев.

Изначально планировалось, что такие стимулирующие меры будут действовать до 1 марта этого года. Выплаты уже получили 5680 пожилых людей Хабаровского края.