В Хабаровске ликвидировали свалку на Краснофлотской
Фото: Администрация Хабаровска
В краевой столице ликвидировали свалку мусора на Краснофлотской. С такой просьбой обратился житель города к мэру Сергею Кравчуку во время его прямого эфира в социальных сетях.
Пользователь сообщил, что мусор давно никто не вывозил. Управляющая компания бездействовала.
- Ликвидация свалки началась на следующий день поле обращения жителя дома, - рассказали в мэрии.
Удалось выяснить и причину невывоза мусора. Жильцы дома являются должниками: долг за коммунальные услуги превышает 620 тысяч рублей.