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Общество22 февраля 2022 7:00

В Хабаровске ликвидировали свалку на Краснофлотской

Жилец дома обратился к Сергею Кравчуку в соцсетях
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровске ликвидировали свалку на Краснофлотской

В Хабаровске ликвидировали свалку на Краснофлотской

Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице ликвидировали свалку мусора на Краснофлотской. С такой просьбой обратился житель города к мэру Сергею Кравчуку во время его прямого эфира в социальных сетях.

Пользователь сообщил, что мусор давно никто не вывозил. Управляющая компания бездействовала.

- Ликвидация свалки началась на следующий день поле обращения жителя дома, - рассказали в мэрии.

Удалось выяснить и причину невывоза мусора. Жильцы дома являются должниками: долг за коммунальные услуги превышает 620 тысяч рублей.