В Хабаровске ликвидировали свалку на Краснофлотской Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице ликвидировали свалку мусора на Краснофлотской. С такой просьбой обратился житель города к мэру Сергею Кравчуку во время его прямого эфира в социальных сетях.

Пользователь сообщил, что мусор давно никто не вывозил. Управляющая компания бездействовала.

- Ликвидация свалки началась на следующий день поле обращения жителя дома, - рассказали в мэрии.

Удалось выяснить и причину невывоза мусора. Жильцы дома являются должниками: долг за коммунальные услуги превышает 620 тысяч рублей.