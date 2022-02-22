Вандалов, изрисовавших подземный переход, нашли в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске нашли троих вандалов, которые изрисовали подземный переход в районе завода «Энергомаш». На стены краской они нанесли различные надписи, имена и знаки, тем самым испортили вид строения.
- Один из них совершеннолетний, а двоим парням нет 18. В подземном переходе были установлены камеры, благодаря которым «художников» нашли, - рассказали в администрации краевой столицы.
Сейчас с подростками и их родителями работает комиссия по делам несовершеннолетних. Часть надписей со стен парни уже смыли.
Напомним, системы видеонаблюдения, установленные в подземных переходах Хабаровска, оснащены функцией распознавания лиц.