Депутат хабаровской городской думы озвучил оптимальную форму комфортной жизни Фото: Сергей ПЯТКОВ

Условия муниципальной грантовой поддержки в вопросах освещения улиц и грейдирования дорог будут включать в себя софинансирование работ мэрии и населения.

Депутат хабаровской городской думы Павел Шестопалов объяснил, что частично благоустройство территорий населенных пунктов по закону может проходить на уровне аккумуляции денег самими жителями плюс финансирование из местного бюджета.

- Это правильно. Группа активных граждан решает, что нужно привести в порядок тот или иной участок общественной жилой площади. Люди собирают деньги - часть - остальное оплачивает администрация населенного пункта. Это справедливо, - прокомментировал Павел Шестопалов.

Такая система действует сейчас в ТОС - территориях общественного самоуправления. Она показала свою эффективность.

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