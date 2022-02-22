В Хабаровском крае власти предлагают бизнесу в аренду 4891 объект Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае обновлен перечень имущества, предлагаемого в аренду бизнесу. В него вошел 4891 объект. Срок заключения договора аренды стал быстрее. Если от других предпринимателей запросов не поступало, то договор заключается без проведения торгов.

- Ставки для малого и среднего бизнеса остались на уровне 2021 года. Это связано с тем, что бизнес и так сталкивается с трудностями из-за пандемии. Имущественной поддержкой уже воспользовались более 500 предпринимателей, - рассказал Александр Щербак, замминистра имущества края.

Субъекты малого и среднего бизнеса, а также физлица, которые не являются ИП и применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», могут на льготных условиях взять в аренду имущество.

Так, за первый год аренды нужно будет заплатить не более 40% от стандартной арендной платы. За второй год – не более 60%, а за третий год – не более 80%. С четвертого года плата за аренду составит 100%. У арендатора при этом есть право последующего выкупа арендуемого имущества.