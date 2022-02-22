23 февраля в Хабаровске обойдется без существенных осадков Фото: Администрация Хабаровска

23 февраля в Хабаровске существенных осадков не ожидается. Температура ночью опустится до -20 градусов, днем будет от -9 до -7 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-13 метров в секунду.

В южных районах края также осадков не ожидается. Температура будет держаться в пределах от -21 до -16 ночью и от -10 до -5 днем. Ожидается юго-западный ветер 8-13 метров в секунду.

В центральных районах края обойдется без существенных осадков. Температура ночью достигнет -29 градусов, в светлое время суток прогнозируется от -14 до -4 градусов. Ветер западный, юго-западный будет дуть со скоростью 2-14 метров в секунду.

На севере края осадков не прогнозируется. Температура ночью будет находиться в диапазоне от -30 до -13 градусов, днем - от -15 до -7 градусов. Скорость западного, северо-западного ветра составит 3-12 метров в секунду.

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