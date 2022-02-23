За минувшие сутки 1822 человека заразились коронавирусом в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае продолжается распространение COVID-19. За прошедший день еще 1824 человека заболели коронавирусом. За сутки госпитализирован 261 пациент.

- На данный момент на лечении с ковидом в регионе находится 17 143 заболевших, к ИВЛ подключены 65 пациентов, на кислородной поддержке остаются 1063 человек, - рассказали в региональном минздраве.

За сутки от коронавируса скончалось четыре пациента. В регионе на данный момент развернуто 2676 коек, свободными остаются 417 мест в больницах.

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