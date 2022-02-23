В Хабаровске произошел пожар на складе Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске произошел пожар на складе производственной базы. Тушили огонь около четырех десятков спасателей, сообщили в региональном управлении МЧС.

Все произошло вечером 22 февраля по адресу Целинная, 15.

— На момент прибытия первого расчета был виден густой черный дым, идущий из помещения склада. Горела рабочая бытовка. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. С места ЧП были эвакуированы три газовых баллона, — рассказали в ведомстве. Около двух часов ушло на полное тушение огня. Никто из людей не пострадал. Что стало причиной пожара, пока выясняют специалисты.

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