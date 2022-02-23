В Хабаровске состоится фестиваль народной музыки «На амурских просторах» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске состоится IX Дальневосточный фестиваль народной музыки «На амурских просторах». В течение нескольких дней участники этого события будут задействованы в интерактивных программах, посетят выступления артистов и отдохнут на масленичных гуляниях.

— История фестиваля берет начало в 2002 году. С момента своего зарождения он стал своеобразным местом встречи с любимыми артистами и коллективами, с русской культурой и народной музыкой. В этом году фестиваль, который пройдет в Хабаровской краевой филармонии с 27 февраля по 6 марта, погрузит краевую столицу в атмосферу народной музыки, — отметили в краевом минкультуры.

В программе праздника:

27 февраля — совместное выступление двух оркестров – Дальневосточного академического симфонического и Русского оркестра филармонии. Возглавит свободный оркестр дирижер Максим Качалов из Иркутска.

1 марта — интерактивный вечер «Вечерки», посвященный досугу молодежи на Руси.

2 марта — путешествие в мир этнической музыки Кавказа. В этот день состоится концерт Русского оркестра филармонии под управлением художественного руководителя и дирижера Ивана Крайника.

6 марта — концерт для всей семьи «Проводы масленицы с симфоническим оркестром». Перед концертом для зрителей в филармоническом дворике будут организованы масленичные гуляния: русские народные конкурсы, активные игры на свежем воздухе, хороводы, танцы, горячий чай и вкусные угощения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.