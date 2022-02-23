В Хабаровске состоится фестиваль народной музыки «На амурских просторах»
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровске состоится IX Дальневосточный фестиваль народной музыки «На амурских просторах». В течение нескольких дней участники этого события будут задействованы в интерактивных программах, посетят выступления артистов и отдохнут на масленичных гуляниях.
— История фестиваля берет начало в 2002 году. С момента своего зарождения он стал своеобразным местом встречи с любимыми артистами и коллективами, с русской культурой и народной музыкой. В этом году фестиваль, который пройдет в Хабаровской краевой филармонии с 27 февраля по 6 марта, погрузит краевую столицу в атмосферу народной музыки, — отметили в краевом минкультуры.
В программе праздника:
27 февраля — совместное выступление двух оркестров – Дальневосточного академического симфонического и Русского оркестра филармонии. Возглавит свободный оркестр дирижер Максим Качалов из Иркутска.
1 марта — интерактивный вечер «Вечерки», посвященный досугу молодежи на Руси.
2 марта — путешествие в мир этнической музыки Кавказа. В этот день состоится концерт Русского оркестра филармонии под управлением художественного руководителя и дирижера Ивана Крайника.
6 марта — концерт для всей семьи «Проводы масленицы с симфоническим оркестром». Перед концертом для зрителей в филармоническом дворике будут организованы масленичные гуляния: русские народные конкурсы, активные игры на свежем воздухе, хороводы, танцы, горячий чай и вкусные угощения.
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