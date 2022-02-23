В Хабаровске прошел Кубок Дальнего Востока по пилонному спорту и воздушной гимнастике. Фото: предоставлено студией акробатики на пилоне IGUANA

В Хабаровске прошел Кубок Дальнего Востока по пилонному спорту и воздушной гимнастике Far East Cup 2022. Девочки, девушки и уже зрелые женщины соревновались в исполнении акробатических упражнений на пилоне, воздушных полотнах и воздушных кольцах.

На соревнования приехали спортсменки из Приморского края, Амурской области, ЕАО и Сахалина.

Жюри оценивало как технику, так и артистизм. Фото: предоставлено студией акробатики на пилоне IGUANA

— В современном обществе есть запрос на профессиональное занятие спортом у тех людей, кто не имеет спортивного прошлого. И пилонный спорт дает такую возможность в любом возрасте. В секции приходят и малыши от пяти лет, и взрослые люди категории 60+, — рассказала «Комсомолке» директор студии IGUANA Юлия Иваницкая.

Она объяснила: во время выступлений участников жюри оценивает артистизм и технику исполнения элементов: параллельность или перпендикулярность полу, угол раскрытия шпагата, вращения, динамические комбинации. Элемент, чтобы его засчитали, должен удерживаться минимум 2 секунды. Здесь все серьезно.

Победители получили ценные призы, а организаторы отметили постоянный рост уровня спортсменов.

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