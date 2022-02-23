В Хабаровском крае на карантин закрыли 23 школы Фото: Евгения ГУСЕВА

На карантин в Хабаровском крае закрыты 23 школы. Из них 14 — из-за ОРВИ и 9 — из-за коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

— В трех муниципальных районах закрыто полностью четыре детских сада. Есть отдельно закрытые классы и группы в детских садах,— говорится в сообщении.

В общей сложность в регионе сейчас на лечении с ковидом находится 17,1 тысяча пациентов. В регионе развернуто более 2,6 тысячи коек, загруженность составляет 84,42%.

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