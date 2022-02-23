В Комсомольске-на-Амуре 23 февраля «заминировали» школу Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Комсомольске-на-Амуре 23 февраля «заминировали» школу №22. В чем была идея такого лже-теракта не понятно, ведь в выходной день здание пустовало.

На вызов приехали «скорая», пожарные, спасатели и полиция. Представители спецслужба находились на месте, пока не прибыл кинолог с собакой и не обследовал здание. Взрывчатки в итоге обнаружено не было.

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