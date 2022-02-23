Хабаровские режиссеры сняли короткометражный фильм к 23 февраля Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровские режиссеры сняли короткометражный фильм ко Дню защитника Отечества. Сюжет кинокартины основан на идее о том, что настоящие герои не носят маски и плащи, и всегда спешат на помощь тем, кто в ней нуждается.

В ролике мужчина оказывает помощь на дороге хабаровчанке.

Таких людей по праву можно назвать защитниками Отечества. Ведь из банальных ситуаций рождаются большие поступки. Что бы ни произошло, на них всегда можно положиться. Сильный характер и суровый нрав. Без таких героев в этом мире было бы сложно. Даже мелкие поступки показывают настоящего мужчину.

Напомним, губернатор Хабаровского края поздравил всех защитников Отечества с праздником.

Ранее утром 23 февраля глава региона вместе с начальником УМВД России по Хабаровскому краю генерал-майором полиции Дмитрием Ильичевым возложил цветы к Вечному огню на площади Славы и к Мемориальному комплексу в честь погибших в локальных войнах.

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