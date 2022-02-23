В Хабаровске 24 февраля существенных осадков не ожидается Фото: Администрация Хабаровска

24 февраля в Хабаровске существенных осадков не ожидается. Температура ночью опустится до -16 градусов, днем будет от -6 до -4 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

В южных районах края также сильных осадков не ожидается. Температура будет держаться в пределах от -18 до -13 ночью и от -7 до -2 днем. Ожидается юго-западный ветер 7-12 метров в секунду.

В центральных районах края обойдется без существенных осадков. Температура ночью достигнет -30 градусов, в светлое время суток прогнозируется от -15 до -2 градусов. Ветер западный, юго-западный будет дуть со скоростью 2-15 метров в секунду.

На севере края осадков не прогнозируется. Температура ночью будет находиться в диапазоне от -25 до -14 градусов, днем - от -13 до -6 градусов. Скорость западного, северо-западного ветра составит 3-12 метров в секунду.

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