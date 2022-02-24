За минувшие сутки 1831 человек заразился коронавирусом в Хабаровском крае
Фото: Алиса ТИТКО
В Хабаровском крае продолжается распространение COVID-19. За прошедший день еще 1831 человек заболел коронавирусом. За сутки госпитализирован 261 пациент.
- На данный момент на лечении с ковидом в регионе находится 17 195 заболевших, к ИВЛ подключены 70 пациентов, на кислородной поддержке остаются 1030 человек, - рассказали в региональном минздраве.
За сутки от коронавируса скончалось пять пациентов. В регионе на данный момент развернуто 2676 коек, свободными остаются 607 мест в больницах.
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