В Хабаровске под суд отправят серийного карманника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске под суд в скором времени пойдет вор-карманник. Его обвиняют в серии краж мобильников у подростков.

- Полицейские задержали мужчину с поличным. В районе железнодорожного вокзала во время посадки в автобус он похитил гаджет из кармана 10-летней школьницы. Телефон стоимостью семь тысяч рублей оперативники изъяли у него во время досмотра, - рассказали в пресс-службе УМВД Хабаровска.

Как выяснилось, на счету мужчины не одно подобное преступление, а сумма нанесенного ущерба перевалила за 60 тысяч рублей.

Свих жертв преступник выбирал на оживленных автобусных остановках. Проще всего обокрасть было подростков, которые слушали музыку или разговаривали по телефону. Во время посадки в автобус он незаметно похищал гаджеты и скрывался.

Украденные смартфоны мужчина пропивал. Уголовное дело направлено в суд.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.