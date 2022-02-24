В Хабаровске сгорел офис на улице Муравьева-Амурского Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске ранним утром 24 февраля произошел пожар в офисе по адресу Муравьева-Амурского, 26. На тушение огня спасателям потребовалось около часа.

- На момент прибытия первого расчета был виден густой черный дым, идущий из окна офисного помещения на втором этаже. В ходе проведения разведки внутри помещения было установлено, что горит офисная техника, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС. Отмечается, что никто из людей не пострадал. Сейчас специалисты допрашивают свидетелей и выясняют причины возгорания.

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