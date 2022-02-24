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Происшествия24 февраля 2022 1:33

Житель Хабаровска ударил ножом в грудь свою гражданскую жену

Суд отправил мужчину в колонию
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Житель Хабаровска ударил ножом в грудь свою гражданскую жену

Житель Хабаровска ударил ножом в грудь свою гражданскую жену

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителя Хабаровска судили за нападение на его гражданскую жену. Мужчина ударил возлюбленную ножом в грудь во время ссоры и едва не убил, сообщили в прокуратуре региона.

- В сентябре прошлого года 46-летний мужчина, будучи пьяным, несколько раз ударил женщину ножом в грудь, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На суде мужчина во всем признался и раскаялся.

Так как его женщине удалось выжить после нападения, суд вынес мягкий приговор: два года и четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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