В Комсомольске-на-Амуре парень попался на передаче наркотиков в СИЗО
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
18-летний парень из Комсомольска-на-Амуре попал под статью из-за того, что отправил другу в СИЗО наркотики. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
- Судом установлено, что в мае прошлого года молодой человек передал находящемуся в СИЗО-2 мужчине пакет с продуктами и табачными изделиями, поместив в одну из сигарет сверток с гашишным маслом, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что молодой человек не стал отпираться, когда ему было предъявлено обвинение.
Суд отправил парня на 4,5 года в колонию строгого режима.
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