В Хабаровске открылись пункты сбора гуманитарной помощи беженцам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске начали работать пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в городской администрации.

- Сбор проводится в рамках Всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», при поддержке Общероссийского народного фронта, Красного креста. Основным пунктом сбора определен краевой молодежный центр «Поколениум», расположенный на улице Первомайская, 25. Также точки приема гуманитарной помощи работают в центрах работы с населением, - рассказали в пресс-службе мэрии.

В пункты сбора все неравнодушные горожане могут принести товары первой необходимости, детские смеси, одежду, обувь и даже бытовую технику. С полным списком доступных к сбору вещей можно ознакомиться в памятке.

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