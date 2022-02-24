В Хабаровске готовятся к паводкам Фото: Администрация Хабаровска

С наступлением весны Хабаровску вновь начнет угрожать паводок. Уже сейчас в Индустриальном районе ведется постоянный мониторинг русел малых рек, сообщили в администрации города.

По словам главного специалиста отдела благоустройства по управлению Индустриальным районом Аллы Волобуевой, водные объекты осматриваются на предмет перемерзания водопропускных труб. Его причиной становятся незаконные сбросы технической воды и канализационных стоков.

В течение всей зимы для расчистки русел привлекалась тяжелая техника. Кроме того, зимой с местными жителями проводят встречи с населением по вопросам санитарного содержания прилегающих территорий.

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