В Хабаровске готовятся к паводкам
Фото: Администрация Хабаровска
С наступлением весны Хабаровску вновь начнет угрожать паводок. Уже сейчас в Индустриальном районе ведется постоянный мониторинг русел малых рек, сообщили в администрации города.
По словам главного специалиста отдела благоустройства по управлению Индустриальным районом Аллы Волобуевой, водные объекты осматриваются на предмет перемерзания водопропускных труб. Его причиной становятся незаконные сбросы технической воды и канализационных стоков.
В течение всей зимы для расчистки русел привлекалась тяжелая техника. Кроме того, зимой с местными жителями проводят встречи с населением по вопросам санитарного содержания прилегающих территорий.
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