В Хабаровске пострадал пассажир автобуса
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске пассажир автобуса №25 пострадал, упав в салоне. Об этом сообщили в ГИБДД города.
Все произошло около трех часов дня на улице Краснореченской.
- При торможении в районе дома №211 водитель допустил падение пассажира внутри салона автобуса. Мужчина получил ушиб и не нуждается в госпитализации, - рассказали в ведомстве.
Там отметили, что водитель автобуса трезв и не имеет неоплаченных штрафов.
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