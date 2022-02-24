В Хабаровске пострадал пассажир автобуса Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске пассажир автобуса №25 пострадал, упав в салоне. Об этом сообщили в ГИБДД города.

Все произошло около трех часов дня на улице Краснореченской.

- При торможении в районе дома №211 водитель допустил падение пассажира внутри салона автобуса. Мужчина получил ушиб и не нуждается в госпитализации, - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что водитель автобуса трезв и не имеет неоплаченных штрафов.

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