«ВТБ Капитал Инвестиции»: интерес к инвестициям в Дальневосточном федеральном округе в 2021 году удвоился

Количество розничных инвесторов, имеющих фондированные брокерские счета в «ВТБ Капитал Инвестиции», в Дальневосточном федеральном округе за 2021 год выросло вдвое. При этом общая стоимость размещенных на этих счетах активов увеличилась за год в 1,4 раза.

На долю клиентов Дальневосточного федерального округа приходится 5% от общего количества клиентов с фондированными брокерскими счетами в «ВТБ Капитал Инвестиции».

По стране в целом количество клиентов «ВТБ Капитал Инвестиции» выросло на 51% в сравнении с 2020 годом, до 2,3 миллиона человек. За год было зарегистрировано 1,4 миллиона новых счетов (один клиент может иметь отдельно ИИС и брокерский счет). Активы физических лиц выросли на 44,65%, до 2,6 триллиона рублей.

Инвестиции становятся неотъемлемой частью сбережений: четыре из пяти клиентов пополняли свои счета в 2021 году, при этом половина из них - более чем на 100 тысяч рублей. Клиенты все активнее совершают сделки и ребалансируют портфели. Доля тех, кто совершает менее пяти сделок в год, снизилась с 92% в 2018 году до 40% - в 2021 году. 38% совершили 5-100 сделок в 2021 году.

Самыми популярными активами у инвесторов в 2021 году были российские акции. С ними совершили сделки 54% клиентов (53% в 2020), на втором месте по популярности - иностранные акции - 47% клиентов в 2021 и 44% в 2020 году. Значительно повысилась популярность инструментов коллективных инвестиций - уже 39% клиентов в 2021 совершали сделки с паями фондов против 30% в 2020, 8% - в 2019 году. В 2021 снизилась популярность сделок с валютой - 43% клиентов совершали такие сделки против 46% в 2020 году.

В 2021 особенную ставку «ВТБ Капитал Инвестиции» делали на развитие мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции». Сегодня ежедневно его использует более 450 тысяч человек. Этот показатель в 2021 продемонстрировал двукратный рост. Объем средств, управляемых через мобильное приложение, за год вырос на 71% и превысил 2,1 триллиона рублей.

Также в прошлом году в мобильном приложении было реализовано получение статуса квалифицированного инвестора, а с четвертого квартала неквалифицированные инвесторы могут пройти тестирование для доступа к сложным финансовым инструментам.