В Хабаровске осудили 40-летнего вора-рецидивиста Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

40-летний хабаровчанин попался на краже строительных инструментов стоимостью 40 тысяч рублей. Чтобы вытащить ценности, он забрался в офис частного охранного предприятия, повредив оконную решетку. Награбленное мужчина отнес в скупку.

Спустя несколько дней он снова совершил серию краж. На этот раз хабаровчанин украл с парковки ТЦ велосипед стоимость 34 тысячи рублей, затем перепродал в комиссионку за 1 тысячу рублей. В течение нескольких дней он выкрадывал другие велосипеды аналогичным способом из подъездов многоэтажек. Деньги с продаж он тратил на еду и личные нужды. Когда преступника вычислили по записям с камер видеонаблюдения, выяснилось, что за спиной у него не одна судимость.

- Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу, хранение наркотических средств и за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Всего за время своей преступной карьеры он нанес ущерб гражданам порядка 150 тысяч рублей. Суд признал его виновным в кражах и назначил соответствующее наказание. Хабаровчанин проведет полтора года в колонии строгого режима.

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