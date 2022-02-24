Жители Хабаровска повлияют на будущий облик города

Горожане внесут свои предложения по развитию краевой столицы через онлайн-платформу Фото: Администрация Хабаровска

Для сбора предложений по развитию краевой столицы запущена онлайн-платформа. Администрация Хабаровска предлагает горожанам поделиться идеями, как сделать жизнь в краевом центре комфортнее и интереснее.

С помощью онлайн-платформы «Чего хочет Хабаровск» жители могут поделиться мнением о том, каких объектов не хватает городу. Сделать это можно до 24 марта. Далее специалисты разработают мастер-план краевой столицы до 2030 года.

- Очень важно привлечь жителей города к разработке мастер-плана. Проекты и объекты обязательно должны учитывать интересы горожан. Речь идет о новом уровне создания городской среды, инфраструктуры, а также условиях для ведения бизнеса, - отметил глава региона Михаил Дегтярев.