В Хабаровске организован сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошли акции в поддержку признания независимости ДНР и ЛНР. В крупных торговых центрах краевой столицы организовали сбор гуманитарной помощи для людей, прибывающих в Ростовскую область.

- Волонтеры раздавали хабаровчанам листовки с перечнем необходимых вещей для жителей ДНР и ЛНР. Посетители торговых центров покупали товары из списка и складывали их в специальные тележки, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Средства личной гигиены, детское питание, канцелярские товары и одежду волонтеры отвезли в молодежный центр «Поколениум». Далее все товары будут отправлены беженцам.

Кроме этого, в Хабаровске прошел флешмоб, организованный участниками регионального движения «Волонтеры победы». Они записали видео для соцсетей, где вместе произносят хештеги #МЫВМЕСТЕ, #ВРЕМЯПОМОГАТЬ и #СВОИХНЕБРОСАЕМ..

КОНКРЕТНО

Вещи для граждан ДНР и ЛНР принимаются с 9 до 18 часов по адресу Первомайская, 25. Номер телефона: 8 (4212) 32-30-70.