На рейсе Хабаровск - Охотск увеличился пассажиропоток

В регионе растет уровень транспортной доступности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году пассажиропоток на рейсе Хабаровск - Охотск увеличился на 35%. За два месяца компания «Хабаровские авиалинии» выполнила 28 рейсов по этому направлению. Перевезено 1539 пассажиров.

- С 23 января рейсы по маршруту Хабаровск - Охотск стали ежедневными. И останутся ежедневными до конца этого года, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Перелеты для жителей Охотского района осуществляются по льготной цене. Взрослым - 4500 рублей, детям от двух до 12 лет - 3000.

Напомним, по поручению Михаила Дегтярева, в 2022 году в северные районы края авиарейсов стало больше. В этом году будет выполнено на 101 рейс больше, чем в прошлом.

К 2026 году планируется достичь высокого уровня транспортной доступности: в любое место можно будет добраться не более чем за четыре часа.