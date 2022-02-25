В Магаданской области рыбаки заблудились на льду в бухте Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В Магаданской области двое рыбаков заблудились на льду в бухте Нагаева. О произошедшем они сообщили в МЧС.

- Спасатели поисково-спасательного отряда выдвинулись к предполагаемому месту нахождения рыбаков, обнаружили мужчин и проводили их к берегу. Медицинская помощь им не потребовалась, - рассказали в ГУ МЧС Магаданской области.

Там напомнили, что выходить на лед после заката солнца или в туманную погоду опасно. Можно заблудиться, получить переохлаждение или провалиться под лед.

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