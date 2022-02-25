Максим Семенов стал новым мэром Биробиджана

Пост мэра Биробиджана занял Максим Семенов. Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане прошли выборы главы города. Новым мэром выбрали 38-летнего Максима Семенова. За его кандидатуру проголосовали 13 депутатов городской думы из 17. До того, как стать мэром, мужчина занимал пост главы Биробиджанского района.

Помимо Максима Семенова на должность претендовали еще три кандидата: Владимир Сахов, заместитель директора ГП «Городские тепловые сети», Павел Слободчук, контролер технического состояния автотранспортных средств, а также и Вячеслав Целищев, бывший депутат заксобрания Еврейской автономии.

Ранее эту должность занимал Александр Головатый. Он добровольно сложил свои полномочия в декабре прошлого года. В канун Нового года он в последний раз поздравил жителей города с наступающим праздником. И.о. главы города стал председатель городской думы 23--летний Антон Болтов. Сейчас у Биробиджана появился новый мэр, который будет решать социальные и бытовые вопросы горожан.

СПРАВКА «КП»

Максим Семенов окончил Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема. У него есть магистерская степень по "Государственному и муниципальному управлению». Начал свой карьерный путь он с должности продавца-консультанта в ООО «Контур ДВ». Затем он продвинулся до менеджера, а позднее и директора магазина. В политику он пришел в 2020 году и сразу зарекомендовал себя с лучшей стороны, получив должность советника мэра города. С 2020 до 2021 он также был первым замом главы администрации Облученского района, а позднее занимал должность главы Биробиджанского муниципального района. Максим Семенов женат, у него двое детей: сын и дочка.

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