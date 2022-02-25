На Городских прудах в Хабаровске появятся лавочки из полимерно-песчаного композита
Фото: Администрация Хабаровска
На городских прудах в Хабаровске появятся новые лавочки. Все они произведены из полимерно-песчаного композита на местном предприятии, сообщили в администрации города.
- Металл ржавеет, дерево дряхлеет и приходит в негодность, бетон разрушается под воздействием влаги, а наш полимер более устойчив к воздействиям окружающей среды. Мы заберем две старые скамейки, обошьем их своими износостойкими материалами, после вернем лавочки на место, и они прослужат еще 5-10 лет, - рассказал Александр Старченко, директор компании «Полимерпродукт».
Он отметил, что этот материал не нуждается в покраске, ему не страшны ни жара, ни холод.
Вероятность того, что новые лавочки похитят, минимальна: вес каждой около 140 килограммов.
Помимо городских прудов, лавочки из нового материала в ближайшее время появятся у кинотеатра «Хабаровск» и на территории прогулочной зоны парка Муравьева-Амурского на набережной.
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