В Хабаровском крае 25 февраля ожидается до +1 градуса Фото: Администрация Хабаровска

25 февраля в Хабаровске осадков не ожидается. Температура ночью опустится до -15 градусов, днем будет от -4 до -2 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 17 метров.

В южных районах края также осадков не ожидается. Температура будет держаться в пределах от -15 до -10 ночью и от -4 до +1 днем. Ожидается юго-западный ветер 5-10 метров в секунду с порывами до 20 метров.

В центральных районах края обойдется без существенных осадков. Температура ночью достигнет -26 градусов, в светлое время суток прогнозируется от -12 до -2 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-12 метров в секунду с порывами до 20 метров.

На севере края без существенных осадков. Температура ночью будет находиться в диапазоне от -27 до -13 градусов, днем - от -12 до -2 градусов. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду с порывами до 20 метров.

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