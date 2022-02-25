За минувшие сутки 1827 человек заразились коронавирусом в Хабаровском крае
Фото: Алиса ТИТКО
В Хабаровском крае продолжается распространение COVID-19. За прошедший день еще 1827 человек заболели коронавирусом. За сутки госпитализированы 122 пациента.
- На данный момент на лечении с ковидом в регионе находится 17 229 заболевших, к ИВЛ подключены 68 пациентов, на кислородной поддержке остаются 1035 человек, - рассказали в региональном минздраве.
За сутки от коронавируса скончалось четыре пациента.
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