Более миллиона рублей перевел мошенникам житель Хабаровска
Фото: Анастасия ОСИПОВА
Мужчине из Хабаровска позвонили с неизвестного московского номера. Звонивший представился сотрудником банка и «предупредил» хабаровчанина об опасности. Со слов псевдосотрудника, на мужчину пытались оформить крупный кредит. Испугавшись за свои сбережения, тот выполнил все просьбы мошенника и перечислил на якобы страховой счет 800 тысяч рублей.
- По аналогичному сценарию мошенники похитили деньги еще у двух других жителей краевого центра на общую сумму порядка 250 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровску.
В данный момент на лжесотрудника банка завели уголовное дело по статье «Мошенничество».
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