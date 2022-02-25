Более миллиона рублей перевел мошенникам житель Хабаровска Фото: Анастасия ОСИПОВА

Мужчине из Хабаровска позвонили с неизвестного московского номера. Звонивший представился сотрудником банка и «предупредил» хабаровчанина об опасности. Со слов псевдосотрудника, на мужчину пытались оформить крупный кредит. Испугавшись за свои сбережения, тот выполнил все просьбы мошенника и перечислил на якобы страховой счет 800 тысяч рублей.

- По аналогичному сценарию мошенники похитили деньги еще у двух других жителей краевого центра на общую сумму порядка 250 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровску.

В данный момент на лжесотрудника банка завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

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