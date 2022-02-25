Наркодилера из Хабаровска отправили за решетку
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Хабаровске задержали дилера наркотиков. Мужчина хранил и сбывал запрещенные вещества возле аптечных пунктов. Доказать его незаконную деятельность удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Оказалось, что ранее он уже привлекался к ответственности за сбыт наркотиков, но одного срока ему показалось мало. Теперь его ждет повторное наказание
- Приговором Железнодорожного районного суда Хабаровска местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Незаконный сбыт наркотических средств», - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Теперь жителя Хабаровска ждут пять лет в колонии особого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
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