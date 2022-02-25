Михаил Дегтярев призвал жителей Хабаровского края не поддаваться на провокации Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Дегтярев обратился к жителям края. Послание для хабаровчан он написал в своем Telegram-канале. Губернатор оповестил, что продолжает внимательно следить за новостями из ДНР и ЛНР.

- Хочу подчеркнуть, что решение руководства страны о проведении специальной операции продиктовано необходимостью защиты граждан России от военных угроз на границах нашей Родины. Это вынужденный шаг, который полностью выверен президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

Он напомнил о том, что не стоит поддаваться на провокации и фейки, которых за последние дни появилось бесчисленное множество. Михаил Дегтярев сказал, что приоритетом государства является спасение жизней наших соотечественников, угнетаемых на протяжении множества лет. Кроме того, он призвал всех хабаровчан сплотиться.

- Сегодня наша с вами задача не позволить выбить нас из колеи нормальной жизни - такой, о которой мечтали все долгие годы жители Донбасса.

Кроме того, губернатор напомнил, что в регионе реализуют программу помощи беженцам, и край по-прежнему готов протянуть руку помощи.

- Ведь любовь к России и Хабаровскому краю - это то, что нас объединяет, - заключил Михаил Дегтярев.

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