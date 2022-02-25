Участок трассы А-375 перекроют на всю ночь в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске перекроют участок трассы А-375. Это коснется абсолютно всех видов транспорта. По ней нельзя будет проехать с 23:00 25 февраля до 5:00 26 февраля.

Такие меры необходимы, чтобы закончить ремонт участка в рамках строительства дороги «Обход Хабаровска». За ночь планируют закончить монтаж металлических рамных конструкций автоматизированной системы управления. Тем, кто планировал в это время проехать по этой трассе, не стоит паниковать. Пока действуют ограничения движения, будет доступен проезд по временной схеме.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.