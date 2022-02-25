В Хабаровске ограничат движение по улице Павла Морозова Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице с выходных изменится схема движения по улице Павла Морозова. Изменения вступят в силу в полночь 26 февраля. Об этом сообщил хабаровский «Водоканал».

Схему движения изменят, чтобы обеспечить безопасность автотранспорта в районе производства работ на канализационном коллекторе.

- На Павла Морозова от улицы Радищева до переулка Инского сохранится движение по одной полосе в обоих направлениях. На официальном сайте «Водоканала» размещена схема движения, - сообщил Николай Лысенко, заместитель директора МУП «Водоканал».