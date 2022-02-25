В Хабаровске экс-сотрудник УФСИН воровал бензин
Фото: Мария ЛЕНЦ
В краевой столице сотрудник службы исполнения наказаний воровал бензин, который был вверен ему в силу занимаемой должности.
- Бензин предназначался для заправки служебного автомобиля. Однако мужчина заправлял им личный автомобиль, - пояснили в прокуратуре Хабаровского края.
На обвиняемого было заведено уголовное дело по третьей части статьи 160 УК РФ - «Присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения». Свою вину мужчина признал и раскаялся. Ущерб полностью возместил.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до шести лет.