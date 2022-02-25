Свалку с трупами куриц и их пометом обнаружили в Хабаровске. Фото: Социальные сети

В краевой столице на птицефабрике обнаружены отходы птицеводства. Об этом в своих соцсетях сообщил руководитель РО Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров. Он выложил видео, на котором видно, что на огромной территории лежат кучи птичьего помета и трупов куриц.

- Предприятию грозят огромные штрафы и дорогостоящая рекультивация. По приблизительным данным - это десятки и сотни миллионов рублей, - написал Владимир Сидоров.

Жители ближайших домов были вынуждены дышать вредными выбросами. Также ядовитые стоки попали в водные объекты.