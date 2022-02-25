Россельхозбанк запустил новое приложение для юридических лиц Свой Бизнес Фото: Россельхозбанк

«Россельхозбанк» запустил цифровой банк «Свой Бизнес» в мобильной и веб-версии. Сервис позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям управлять своими счетами и совершать операции с помощью мобильных устройств или компьютера в удобное время без посещения отделения банка. О запуске нового сервиса объявил председатель правления «Россельхозбанка» Борис Листов на 33-м съезде АККОР, отметив, что в разработке мобильного приложения приняли участие представители фермерских хозяйств.

Для работы с приложением можно использовать любое цифровое устройство с доступом в сеть. В приложении можно быстро и просто отправить платежное поручение контрагенту, скачать выписку в удобном формате и отправить ее на почту, выставлять счета и создавать шаблоны платежей и популярных операций.

- Цифровой банк «Свой Бизнес» запущен на замену существующему решению в банке. При этом дизайн, интерфейс и функционал значительно переработаны на основании пожеланий и комментариев наших действующих клиентов. Наши клиенты - фермеры, владельцы ЛПХ и небольших аграрных предприятий - ежедневно сталкиваются с большим количеством ответственной и порой непростой работы, а потому нуждаются в простом, быстром и удобном интерфейсе для совершения банковских операций. Новый цифровой банк «Свой Бизнес» создан для того, чтобы наши клиенты могли фокусироваться на бизнесе, а не тратить время на решение рутинных операций, - рассказала директор Центра развития финансовых технологий «Россельхозбанка» Елена Батурова.

В веб-версии цифрового банка были глобально изменены подходы к построению навигации главной страницы. Центральное место на ней теперь занимает лента событий, где пользователь может увидеть график движения денежных средств, перечень документов на подпись и отправку, а также информацию по последним операциям. Над лентой событий располагается лента stories, пришедшая на смену новостям и рекламным баннерам. Нажав на карточку, пользователь раскрывает историю, из которой он может узнать о сервисах, возможностях системы, новостях банка, изменениях законодательства. Лента stories доступна и в новом мобильном приложении.

Также на главной странице появилась панель виджетов - вспомогательных мини-приложений с определенными функциями. Например, виджеты позволяют клиенту посмотреть баланс счетов, а также имеющиеся ограничения по операциям и их причины.

Кроме того, в разделе «Помощь» можно найти ответы на часто задаваемые вопросы и дополнительные интерактивные туры. Во время таких обучающих демонстраций приложение подсвечивает основные кнопки и вкладки конкретного раздела и объясняет их значение.

Также клиенту стала доступна возможность авторизации и подписания электронных документов одноразовыми паролями при помощи функциональности СМС-подписания. Теперь у клиента нет необходимости в использовании токена на физическом носителе, так как он может выбрать любой удобный способ.

Теперь в приложении «Свой Бизнес» можно просто и быстро создать платеж за счет автоматического заполнения реквизитов. Также появилась возможность формирования выписки в один клик.

Приложение уже сейчас доступно для скачивания в онлайн-магазинах App Store, Google Play и AppGallery.

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.