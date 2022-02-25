В Хабаровском крае продолжат действовать антиковидные ограничения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Хабаровском крае в полном объеме продолжают действовать антиковидные ограничения. За последнюю неделю количество заболевших ковидом превысило количество выздоровевших. Уровень госпитализаций колеблется от 7% до 14%. Дети стали болеть реже, а взрослые - чаще.

- Людей, болеющих в тяжелой форме, стало больше. В клинической больнице имени профессора Сергеева расширяем коечный фонд, коек станет на 30 больше. Всего загруженность коечного фонда составляет 78%, - рассказал Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

В минувшие сутки в скорую помощь в краевой столице позвонили 930 человек, а в Комсомольске-на-Амуре - 350. Медики работают в условиях повышенной нагрузки.