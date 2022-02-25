К новому сезону готовится хабаровский асфальтобетонный завод Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице асфальтобетонный завод готовится к новому сезону. Его основные мощности направят на выпуск продукции для ремонта дорог в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

На завод МУП «Дорремстрой» уже завезли 2,5 тысячи кубических метров щебня. Его добыли в Корфовском каменном карьере. За сезон планируется использовать 30-50 тысяч кубометров щебня.

- Когда плюсовые температуры станут устойчивыми, начнется производство горячего асфальта. Установки планируется запустить в первых числах апреля. Сейчас завершаем ремонтные работы и сдали на поверку лабораторное оборудование, - рассказал Максим Ловчиков, директор МУП «Дорремстрой».

Асфальтобетонный завод выиграл два муниципальных контракта. По одному из них будет отремонтировано 10 улиц, а по второму - 11. Кроме этого, организация проведет работы по заливке трещин.