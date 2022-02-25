Киберсхватка: дальневосточных геймеров приглашают сразиться за кубок «Ростелекома» Фото: «Ростелеком»

С 7 по 27 марта дальневосточных геймеров приглашают сразиться в Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)*. Призовой фонд кибертурнира - 100 тысяч рублей. Соревнования пройдут в режиме онлайн, участие бесплатное.

Турнир организует Хабаровское краевое отделение всероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России» при поддержке компании «Ростелеком».

- Второй раз мы проводим турнир такого масштаба на Дальнем Востоке. В прошлом году за кубок «Ростелекома» сражались почти 90 команд из девяти регионов. В этом году очень достойный призовой фонд, за который точно есть смысл побороться. Приглашаю команды к участию и уверен, что нас ждут интересные киберпоединки, - прокомментировал председатель Хабаровского краевого отделения всероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России» Михаил Репка.

К участию приглашаются команды со всего Дальнего Востока, возрастная категория «16+». Игры пройдут по системе Single Elimination, когда команда выбывает из соревнований после первого поражения.

- «Ростелеком» поддерживает развитие киберспорта, организуя и спонсируя соревнования, а также развивает экосистему продуктов и цифровых сервисов для геймеров. В январе для любительских команд прошел наш первый открытый турнир BOOST CAMP по Dota2. Теперь приглашаем сразиться в CS:GO дальневосточные команды. Участие в подобных соревнованиях - это возможность развить свои игровые навыки, получить соревновательный опыт, а возможно и развить свою киберспортивную карьеру. Ждем участников, и пусть победят сильнейшие! - отметил директор по работе с массовым сегментом региона «Дальний Восток» Баир Аюшеев.

Подать заявку на участие и узнать подробнее о кибертурнире можно по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1Z5hx0hfRRjDCRZ1dKOCqvXy_W0QetNmlYc9bAibWQIQ/edit. Завершится регистрация 6 марта в 23:59 (UTC + 10 часов).

В 2016 году специально для геймеров компания «Ростелеком» запустила тарифный план «Игровой». Он включает все необходимые для них характеристики: максимальную скорость передачи данных, стабильность соединения, низкую задержку (пинг) во время игры. Пользователям тарифа доступны специальные акции с уникальными игровыми преимуществами в играх от Wargaming, MY.GAMES и «Фогейм». Также «Ростелеком» предлагает специальный игровой роутер RT-X с приоритизацией игрового трафика на основе технологий искусственного интеллекта, представленных Huawei.

*CS:GO - многопользовательская компьютерная игра, разработанная компаниями Valve и Hidden Path Entertainment. Игроки распределяются по командам и сражаются друг против друга: террористы и спецназ. Содержит несколько многопользовательских режимов игры.