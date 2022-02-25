В Хабаровском районе молодые семьи получили сертификаты на покупку жилья Фото: Правительство Хабаровского края

Молодые семьи Хабаровского района получили сертификаты на улучшение жилищных условий в рамках реализации муниципальной программы «Жилье для молодых семей». В этом году такую помощь получат девять семей.

- В этом году на улучшение жилищных условий выделено 25,5 миллиона рублей. Семьи получат социальную выплату - 40% от стоимости недвижимости. Деньги можно потратить и на покупку жилья на вторичном рынке, и на строительство дома на территории края, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Напомним, с 2007 года свои жилищные условия улучшили 134 семьи.