Хабаровчанин более 10 раз ударил ножом свою соседку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В краевой столице мужчина убил свою соседку. Происшествие случилось в мае прошлого года в доме по улице Синельникова.

- Соседи выпивали вместе. Потом мужчина начал бить женщину руками и ногами, и не менее 10 раз ударил ножом. Она умерла на месте, - рассказали в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Возбуждено уголовное дело по первой части статьи 105 УК РФ - «Убийство». Следователи допросили свидетелей, провели экспертизы. Мужчина признал свою вину, но в суде решил изменить позицию.

По решению суда в исправительной колонии строгого режима он проведет девять лет своей жизни.