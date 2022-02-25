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Происшествия25 февраля 2022 8:25

Хабаровчанин более 10 раз ударил ножом свою соседку

Женщина умерла на месте
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Хабаровчанин более 10 раз ударил ножом свою соседку

Хабаровчанин более 10 раз ударил ножом свою соседку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В краевой столице мужчина убил свою соседку. Происшествие случилось в мае прошлого года в доме по улице Синельникова.

- Соседи выпивали вместе. Потом мужчина начал бить женщину руками и ногами, и не менее 10 раз ударил ножом. Она умерла на месте, - рассказали в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Возбуждено уголовное дело по первой части статьи 105 УК РФ - «Убийство». Следователи допросили свидетелей, провели экспертизы. Мужчина признал свою вину, но в суде решил изменить позицию.

По решению суда в исправительной колонии строгого режима он проведет девять лет своей жизни.