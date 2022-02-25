Пенсионерам и инвалидам Хабаровского края на дом привозят лекарства и продукты
Фото: Правительство Хабаровского края
Социальные службы Хабаровского края привозят лекарства и продукты пенсионерам и инвалидам на дом. Заявки от родственников поступают по горячей линии.
В первую очередь услуга действует для тех, кто самостоятельно ухаживал за родственником, но теперь из-за болезни не может этого делать. Одиноких людей, оставшихся без попечения, также самостоятельно выявляют соцработники.
- Работу по доставке продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости необходимо было возобновить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, - пояснили в министерстве соцзащиты края.
С начала февраля было отработано 100 заявок.