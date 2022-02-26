Показатели заражения коронавирусом в Хабаровском крае держатся на прежнем уровне Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае за сутки коронавирусом заболели 1753 человека. На лечении от ковида сейчас находится уже 17 751 пациент, из них 2 221 человек лечится стационарно, 14 950 - амбулаторно.

- За прошедший день в больницы края было госпитализировано 260 человек, доля госпитализации достигла 14,8 процента. На ИВЛ на данный момент находятся 69 пациентов, на кислородной поддержке - 861, - рассказали в минздраве Хабаровского края.

Выздороветь удалось 1806 пациентам, общее количество переболевших за время пандемии достигло 152 145 человек. Скончались от COVID-19 за минувший день пять человек. На данный момент в крае развернуто 2829 коек, свободными остаются 606 мест. Загруженность госпиталей составляет 78,51 процента.

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