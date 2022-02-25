Депутат гордумы Хабаровска рассказал о своем первом опыте в переписи населения Фото: Сергей ПЯТКОВ

Всероссийская перепись населения проводится в стране раз в 10 лет, поэтому не каждый чиновник может в ней поучаствовать. Виталию Морозову, депутатату Хабаровской гордумы от избирательного округа №29, это удалось. Для него это было впервые.

- Участие в таком мероприятии - моя гражданская позиция, это не входит в круг моих обязательств. Я решил совместить, так сказать, приятное с полезным. Был переписчиком впервые. Мне достался большой участок частного сектора. Это было в октябре-ноябре. Я объехал шесть переписных участков - район Базы КАФ плюс дома в Депо-2. Работа была очень напряженной, график был ненормированный - часто приходилось работать в выходные. Кто-то относился негативно, другие нормально.

Депутат шел с посылом - не только узнать данные жителей, но и с желанием решить проблемы людей. Многих при этом удалось убедить.